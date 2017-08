Barra de Los de Abajo lanzó duras críticas a los jugadores con pasado en Colo Colo

La barra de Los de Abajo no perdonó a los jugadores con pasado en Colo Colo, en vista del pobre desempeño de la mayoría en el Superclásico.



A través de Facebook, los hinchas de la U difundieron una imagen en el que piden no más futbolistas del cuadro albo.



"Se lo advertimos una y otra vez a Heller y al DT: Con indios en la cancha no se ganan los clásicos", expresaron.



Además de esto, lanzaron sus dardos en contra de Gonzalo Jara, Christian Vilches y Rafael Caroca.