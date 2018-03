Barcelona decide crear un equipo eSports

El Fútbol Club Barcelona anunció que llega al mundo de los eSports y lo hará para competir en la eFootball.Pro, la liga virtual que creó Gerard Piqué junto a Konami.

La compañía japonesa impulsa este torneo de PES 2018, el que será transmitido en vivo a todo el mundo. Y ahora los Blaugranas irán por la copa.

"El Barça está atento a lo que sucede en este mundo global y tecnológico, y ante la importante penetración y crecimiento de los eSports, inicia su camino para ser también líder", dijo Manel Arroyo, vicepresidente de márketing de los Culé.

Welcome @fcbarcelona to our exciting competition. 🔵🔴#theevolutionoffootball All the info at https://t.co/6txj3iKPis pic.twitter.com/A3lsFAJAMN