Barbie Córdoba amenazó a Lisandra Silva por tratarla de ladrona: '¿Quién carajo te crees que sos?'

Hace unos días, Lisandra Silva preocupó a sus seguidores al comunicar que su amiga Bárbara Córdoba supuestamente estaba desaparecida en Miami.

En ese entonces, la cubana señaló: "Si alguien sabe de ella, por favor, me diga algo! Estoy muy preocupada @barbiemuriel está desaparecida hace 3 días".

Sin embargo, luego se supo que la argentina, que se hizo conocida en nuestro país en el reality ¿Volverías con tu ex?, estaba en su país junto a su familia, cosa que enfureció a Silva, ya que aseguró que su amiga se estaba escondiendo de ella "como una ladrona", puesto que no le quiere pagar la renta de su departamento en Miami.

Lisandra, a través de Instagram, comunicó que "Barbie no está desaparecida, aparentemente está en Mendoza, la está pasando súper bien. Ella está viviendo hace algunos meses en mi departamento en Miami y hace una semana que su teléfono aparece bloqueado para mí, al igual que su Instagram. Yo me súper preocupé, pensé que le había pasado algo, imagínense… Una chica sola, en Miami, me dio miedo, pero al parecer sólo está desaparecida para mí".

"Barbie por favor aparece y págame la renta. No me responde el teléfono, se esconde como una ladrona y me parece terrible, estaba súper preocupada, pensé que te pasaba algo, pero parece que estaba desaparecida sólo para mi, no te escondas por favor, al menos dime 'mira, no te voy a pagar la renta', y me busco otra roommate, pero esto me parece terrible, porque tienes tus cosas en mi casa y qué feo", agregó.

Estos dichos enfurencieron a la trasandina y decidió enviarle un extenso email a la pareja de Raúl Peralta, amenazándola por tratarla de ladrona y de creerse el centro del mundo.

Lisandra, en tanto, publicó una serie de Instagram Stories donde le expresó a sus seguidores que lo único que quiere es que Barbie se vaya de su casa porque le da miedo.