Baradit: "El último gran mito que hay que desmontar es Pinochet haciéndolo bien en la economía"

"El último gran mito que hay que desmontar es Pinochet haciéndolo bien en economía", señaló enfático en Ciudadano ADN el escritor Jorge Baradit en el marco del lanzamiento de su nuevo libro "La Dictadura", donde cuenta lo ocurrido en el país desde 1969 hasta la muerte del dictador.

Para Baradit "Pinochet quebró al país dos veces", recordando que "el año '82 fue la crisis más grande de este país desde el '29. Había -14% de crecimiento del PIB, hubo un 15% de la población bajo la linea de la indigencia, un cuarto del país estaba sin trabajo. Ninguna democracia habría soportado la instalacion de este sistema económico sin haber mandado pa la casa a estos gallos".

"Es super raro explicar que la historia no es objetiva. No existe la historia sin sesgo. Lo que hay objetivo son los hechos", explica Baradit. "Cuando la gente te dice 'me allanaron', 'me pegaron por alguna razón' no es propaganda del marxismo internacional. Es verdad. Pasó"