Bar grabó las reacciones de sus fanáticos al final de Game Of Thrones

Game Of Thrones acabó, y con ello los fanáticos han tenido un extenso debate sobre si el final fue el esperado o no, pero lo que no dejó dudas es que despertó más de una emoción entre quienes lo vieron.

Para ello, el canal de YouTube Sean Tanktop, grabó a sus fanáticos en un bar durante toda la temporada, dejando así registro de las reacciones de ellos a cada momento de la producción de HBO.

En esta ocasión, subieron tres videos mostrando diversos momentos de esta entrega y dónde los seguidores podrán encontrar de forma más rápida el momento que buscan.

Los administradores del canal de YouTube, centraron su foco en el reencuentro de los Lannister, La muerte de Daenerys y el concilio.