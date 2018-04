Baobab, Jaune Toujours, Sandhya Sanjana, Damahi y muchas bandas más en un nuevo MundoVivo

Esta es la música que escuchaste en el décimosegundo episodio de 2018 de MundoVivo. Recuerda que puedes oír la mejor música del mundo los domingo a las 10 de la mañana y su repetición los martes a las 21:00.

01.- Ayafle - Baobab

02.- C'est Parti - Jaune Toujours

03.- Sanny - Sandhya Sanjana

04.- Janaina - Simone Moreno

05.- La Guenille - Maz

06.- Qué pena - Canalón de Timbiquí

07.- Danns An Rathaid (The Road Dance) - Norrie Tago MacIver

08.- Kacsaleves - Kacsaleves

09.- The Ferry And The Widow - Damahi

10.- Tema De Yak - Entrama