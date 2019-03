Banco Mundial niega nexo con 'experto' que llevaron al 'Mucho Gusto'

Los nuevos medidores eléctricos inteligentes que se están instalando en las casas de los chilenos y el posible aumento en el costo del suministro, se han vuelto un tema interesante para debatir a nivel país, a tal punto, que el matinal "Mucho Gusto" de Mega invitó a un supuesto experto el día lunes para referirse al tema.

Su nombre es Óscar Moraga y fue presentado como "colaborador energético del Banco Mundial". En paralelo, el panel le daba la bienvenida de manera telefónica al director del departamento de Ingeniería Eléctrica de la Usach, Humberto Verjego, y fue en ese momento en que el debate tomó vuelo.

Moraga comenzó a cuestionar con particulares fundamentos la nueva iniciativa sobre los medidores que se están instalando en el país. Después de que el panel y Verdejo lo escucharan, este último aseguró que "estoy extremadamente preocupado. Ustedes "Mucho Gusto" son un medio de comunicación responsable y al ser un medio de comunicación tienen la responsabilidad de entregar información correcta y adecuada".

"Me dolió la guata, o el estómago, la cantidad de barbaridades que he escuchado hablar respeto de una persona que no conozco su formación, y lo digo con mucho respeto, por favor, no sigamos desinformando a la gente", complemento.

Después de la interpelación del funcionario de la Usach, los panelistas del programa salieron en defensa de Moraga. "Es un experto en energía del Banco Mundial ah, no es un NN", sostuvo Rodrigo Herrera, a lo que José Miguel Viñuela agregó: "Nosotros no estamos haciendo farándula, estamos haciendo un tema serio. Por lo demás tenemos a un experto del Banco Mundial, trajimos a una persona que nos está dando su punto de vista, para que no nos descalifiques".

Tras la situación anterior y la defensa que hicieron desde el panel con el supuesto experto del Banco Mundial, el debate se siguió manteniendo por varios minutos, aunque con una nueva intervención de Moraga que llamó la atención.

"Yo te pregunto (interpelando a Verdejo) ¿Tú puedes informar como va a ser ese monitoreo, vía fibra óptica, vía wifi? ¿cómo? Yo, perteneciente a la organización del Banco Mundial, que tú viste que era del Doy Biusi (Doing Busines sinforme hecho por el Banco Mundial). Nosotros buscamos baja ese punto de vista saber cómo los ciudadanos de una economía pueden estar tranquilos. Yo no vengo a hacer farándula".

Tras lo anterior, muchos en el programa se quedaron con la duda si el supuesto experto tenía que ver realmente con el Banco Mundial. Pues bien, este miércoles Las últimas Noticias confirmó que Moraga no tienen ninguna relación con el organismo internacional.

"Esta persona no tiene ningún tipo de vínculo con el Grupo Banco Mundial", afirmó tajántemente Francisco Winter Donoso, country officer para Chile de la organización.

El medio además destaca que en el sitio de Linkedin "Moraga aparece como gerente general de People Gold", mientras que en Equifax/Dicom se encuentra registrado como "técnico en mantención"

Tras confirmar la información, LUN asegura que preguntó a Mega cómo había llegado Moraga al programa, a lo que contestaron "no nos referimos al tema".