Bajista de banda mexicana se quitó la vida tras ser implicado en caso de abuso contra menor de edad

Conmoción generó en México la muerte de Armando Vega Gil, exbajista de la banda Botellita de Jerez, quien cometió suicidio, luego de haber sido acusado, de forma anónima en una red social, de abuso y acoso en contra de una menor de edad de 13 años.



El propio artista comentó en Twitter que tomaba dicha decisión de quitarse la vida, a través de una carta en la que llama a no culpar a nadie.



Además, en la misiva, el música expresa que la radical determinación no es una muestra de culpabilidad, sino que todo lo contrario, un ejemplo de su inocencia y que por mucho que luche frente a la situación, no hay salida a la hora de ver manchada su imagen.







"Es un suicidio, una decisión voluntaria, consciente, libre y personal", expresó Vega Gil en la red social, acompañado del hashtag #MeeTooMusicMexicanos.



La muerte del otrora bajista fue confirmada por la cuenta oficial de la banda, en donde expresaron su pesar por lo ocurrido.



"Nos encontramos procesando esta noticia y haciendo los trámites correspondientes. Descansa en paz hermanito", afirmaron.