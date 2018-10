Bailarín de "Rojo" acusado de influenciar las votaciones de eliminación

Un intenso momento se vivió esta semana en Rojo, el color del talento, luego que Daniela Acevedo, una de las participantes, acusara al bailarín Francisco Solar de influenciar en las votaciones de eliminación.

El conflicto comenzó en "Confesionario Rojo", una sesión del programa que la bailarina aprovechó para expresar que Solar debería ser el próximo eliminado del show de talentos porque estaba "moviendo cosas por dentro".

"Está súper bien votar por estrategia porque nunca se ha dicho que eso no se puede hacer. Aunque no me parece criterioso según mi escala de valores. Me imagino cualquier cosa de él y se lo dije. Creo que cualquier cosa podría pasar", agregó.

Tras la acusación, fue el mismo Solar quien se defendió, explicando que ni él ni sus cercanos votaban por afinidad, si no por el talento que cada uno posee.

Pese a ese argumento, utilizó su cuenta de Instagram para indicar que demostrará que es profesional y que hará lo posible por conseguir y cumplir su sueño.

"Voy a trabajar para demostrarles a ustedes que no soy ese que ustedes perciben. Sino que soy solo un humilde bailarín que necesita que me conozcan como Francisco y no por lo que otros hablan sin conocerme. Soy una persona que quiere cumplir un sueño por eso les demostrare como soy y no lo que perciben otros. Primero me debo a ustedes por todos los que de verdad me apoyan. Nadie dijo que esto sería fácil y así como he aprendido a levantarme otras veces, esta vez no será lo contrario", escribió.