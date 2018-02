BAFTA: "Tres anuncios por un crimen" arrasó con cinco galardones

La película "Tres anuncios por un crimen" fue la gran ganadora de la 71° edición de los premios BAFTA que entrega la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

La cinta dirigida por Martin McDonagh obtuvo cinco premios, incluyendo mejor película y mejor película británica, mejor guión original, y sus protagonistas Frances McDormand y Sam Rockwell ganaron los premios a mejor actriz y mejor actor de reparto respectivamente.

Por su parte la cinta "La forma del agua", la fábula dirigida por Guillermo del Toro en torno a la historia de amor entre una mujer y un monstruo acuático, obtuvo los premios a mejor director, mejor música original y mejor diseño de producción.

Este sería el resto de los galardonados:

Mejor actor: Gary Oldman (Las horas más oscuras)

Mejor actriz de reparto: Allison Janney (I, Tonya)

Mejor película animada: Coco (Disney-Pixar)

Mejor diseño de vestuario: El hilo invisible

Mejor documental: I Am Not Your Negro

Mejor película en lengua extranjera: The Handmaiden (Corea del Sur)

Mejor guión adaptado: Llámame por tu nombre

Mejor fotografía: Blade Runner 2049

Mejor montaje: Baby Driver

Mejor maquillaje y peinado: Las horas más oscuras

Mejor sonido: Dunkerque

Mejores efectos especiales: Blade Runner 2049

Estrella en ascenso (voto del público): Daniel Kaluuya (¡Huye!, o Get Out)