Bad Bunny responde a profesora que lo acusó de "destruir mentes" mientras ella las construye

Bad Bunny recibió una dura crítica por parte de una profesora que enseña en una escuela de Puerto Rico, reclamándole que el contenido de sus letras afecta en su labor de enseñar a los más chicos.

"¿Cómo logro yo inspirar a mis estudiantes a que estudien? ¿Cómo? Cuando en este mundo de fantasía virtual y relaciones electrónicas lo ven a usted como un dios. ¿Cómo es que yo como maestra después de años de estudios apenas logro pagar mis cuentas, mientras usted por rimar palabras obscenas gana millones?", escribió la educadora en su cuenta de Facebook.

"No me mal interprete, no le deseo mal al contrario pero es frustrante no poder conciliar el sueño porque mientras yo trato de construir mentes siento que por otro lado usted las destruye", agregó.

Tras este comunicado, el intérprete de trap respondió mediante una carta que publicó en Instagram, la que tituló: "Bad Bunny no es el secretario de educación". Ahí, asegura que siempre sacó muy buenas notas aun cuando era el "payaso de lo clase", y que todo lo hizo escuchando a artistas de reggaetón.

"Nunca saqué malas notas por escuchar su música, incluso entré en la universidad de Puerto Rico y traté de ser un estudiante como cualquier otro, pagando el costo de un servicio que debería ser gratuito", dijo.

El "conejo malo" manifestó que está consciente de que las letras de sus canciones muchas veces no son las mejores, pero pidió a la maestra no relacionarlo con los errores que tiene el sistema de educación puertorriqueño.

"En el fondo de mi corazón a veces no me siento tan orgulloso de algunas de mis letras, pero si de algo estoy seguro es que jamás tendré la culpa de un problema que existe antes de que Bad Bunny existiera", concluyó.

Tras ambas publicaciones, una profesora de colegio de Benito Martínez -nombre de pila de Bad Bunny- dijo que recuerda al reggaetonero "haciendo cosas propiedad de su edad, pero también recuerdo su mirada inquisitiva y sus aportaciones inteligentes a la discusión del día".

"En mi clase enseño a mis estudiantes a que hay que aprender a distinguir entre qué es contenido y qué es forma; así mismo puedo distinguir el contenido de Benito de la forma de Bad Bunny", aseguró su exdocente en Facebook.

"A Benito lo recuerdo como un ser humano noble e inteligente, como un joven en formación dentro de su contexto", agregó.