Backstreet Boys hizo vibrar en su reencuentro con la Quinta Vergara en el Festival de Viña

Se anticipaba como uno de los shows más entretenidos de la presente edición de Viña y no desentonaron. Backstreet Boys tuvo un espectáculo cargado con sus clásicos, y recibieron todos los premios gracias al apoyo del público.



El quinteto compuesto por Brian, Howie D, AJ, Kevin y Nick Carter, interpretaron sus hits como "Get down", "I'll never break your heart", "Everybody", entre otros.



Dentro de los momentos llamativos del show, queda consignar la entrega de premios a los integrantes de la boyband, puesto que Martín Cárcamo y María Luisa Godoy apelaron a un inglés que no pasó desapercibido por los usuarios en redes sociales.



Vale decir que Backstreet Boys terminó su show a eso de las 23:25 horas, en un espectáculo de poco más de 90 minutos.