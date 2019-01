Bacilos y su regreso: 'La historia de nosotros, de alguna manera, comenzó en Chile'

Bacilos, la banda multinacional de pop latino, habló con Ciudadano ADN sobre su nuevo paso por Chile, el reencuentro como grupo luego de 10 años de descanso en sus carreras musicales y sus futuras presentaciones en el país.

La agrupación siempre ha estado agradecido de Chile, ya que cuando salió su canción "Tabaco y Chanel", nuestro país fue uno de los primeros que comenzó a reproducir su música en las radios.

"Chile es siempre un país que nos recibió, desde el principio. La historia de Bacilos, de alguna manera, empieza en Chile. Hay algo muy especial entre Bacilos y Chile", comentó André Lopes.

La banda se dio un descanso, como le llaman ellos, de 10 años, con el fin de acercarse a sus familias. A su regreso, no solo vieron una industria de música diferente, sino que también un mundo nuevo rodeado de tecnología y redes sociales.

"En esos 10 años hubo un cambio de ritmo total de vida y era necesario. El ser humano en el fondo no cambia nada. El mundo cambió más que nosotros. Venimos de un mundo en donde no existía nada de esto. Llegamos de repente y ahora todo se mide por los followers y likes. La competencia es un poco extraña. Hay gente que no hace música y que ha sabido utilizar esto", declaró Jorge Villamizar.

Agregó que "es un mundo nuevo y un poco aterrador para la gente que es de esta generación. Pero todo tiene un lado bueno y obviamente se puede aprovechar".

En este contexto, José Javier Freire se refirió al tema indicando que este mundo de la red social es "un gran riesgo porque a estos chicos que tienen millones de followers en YouTube, dan un paso erróneo y todo el mundo se le va en contra y perdieron la carrera. Le ha pasado a varios".

A su vez, otra de las realidades con las que se encontraron fue el movimiento migratorio que hay en el mundo. Al respecto, el líder del grupo expresó que "es algo muy interesante porque es una migración física y virtual. Nuestras mentes viajan por el planeta entero cada noche que nos conectamos a Internet y vemos cómo vives, cómo hacen algo. Las ideas viajan super rápido, hay aviones y los pasajes son cada vez más baratos. Hay ritmos de crecimiento en los países que necesitan población".

Además, Freire añadió que todo esta migración es cada vez más rápida, y no solo porque las personas quieren, sino también por necesidad de escapar o trabajar

"Estamos resolviendo el mundo a una velocidad mucho más alta que antes. Es maravillosa esta integración latinoamericana. Es importante porque al final del día si nos conectamos, nos unimos y tomamos consciencia de la fuerza que tenemos como nación, se ve que es algo muy potente", dijo.

Su próxima presentación será este jueves 31 de enero a las 21:00 horas en Club Chocolate. Para tener más información sobre las siguientes fechas de sus conciertos, todo está publicado en su Instagram y en su página web.