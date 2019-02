Aylén Milla sobre su quiebre amoroso: 'Es otra relación que fracasa para mí'

Aylén Milla confirmó el quiebre de su relación con Pablo Serrano, el cirujano plástico de las famosas nacionales, luego de cuatro meses de pololeo.

En conversación LUN, el chileno contó que "nos estábamos conociendo y no funcionó. Los viajes y trabajos de cada uno son muy diferentes, pero todo bien, así es que le deseo lo mejor, le tengo mucho cariño".

Aylén, en tanto, reveló que los motivos del quiebre se produjeron "porque nuestros estilos de vida no congeniaban, simplemente eso pero igual seguimos teniendo una buena relación porque él es una excelente persona".

Sin embargo, la trasandina considera una posible reconciliación con el médico, asegurando que "uno nunca sabe. Tal vez en algún otro momento de la vida nuestras metas o estilos congenian pero por ahora no. Yo aún soy muy chica y tengo muchas cosas por hacer y él tal vez tiene otra visión, porque tiene otra edad y otra profesión".

"Él tiene un trabajo y una vida estable y armada. Yo no sé dónde voy a vivir, no tengo trabajo estable y viajo mucho", agregó.

"En un momento estuve triste porque pucha, es otra relación que fracasa para mí, pero vengo mucho a ver a mi familia (a Argentina) y con eso lo llevo bien. Nunca voy al sicólogo, siempre intento superar todo sola. No sé si está bien o no, pero siento que soy fuerte y que puedo hacerlo. me apoyo en amigas y en buscar distracciones. El tiempo lo cura todo, así que estando distraída una está sana", concluyó Milla.