Axe presentará los títulos de peleas más importantes del año en FestiGame y hará torneo de SFV

FestiGame Coca Cola 2018 está a la vuelta de la esquina, pero las sorpresas y novedades aún no terminan, ya que el evento anuncia la llegada de Axe a la gran fiesta de los videojuegos, potenciando la Zona Fighting con módulos de juego libre con los últimos títulos del mercado y estaciones de Realidad Virtual junto a la obra "Knockout League".



Además de esto, el sector otorgará una nueva experiencia eSports a los participantes, con la inclusión de comentaristas en vivo, quienes relataran las mejores partidas, con el fin de dar un nuevo nivel de emoción a cada contienda.



De paso, Axe invita a participar en el Torneo Fighting basado en Street Fighter V Arcade Edition, el cual contará con interesantes premios, que son los siguientes:



1º Lugar: $400.000 pesos + 1 Xbox One 1TB + 1 año de Axe

2º Lugar: $200.000 pesos + 1 Xbox One S 500GB + 1 año de Axe

3º Lugar: 1 Xbox One S 500GB + 1 año de Axe

4º Lugar: 1 año de Axe



Para inscribirte, solo debes acercarte a la Zona Fighting Axe y registrarte. Vale decir que la competencia tendrá a disposición a todos los personajes del videojuego, incluidos los de las temporadas uno, dos y tres.