Avril Lavigne sobre la teoría de su muerte: ¡Es tan raro! No logro entender por qué pensaron eso

Hace varios años circula en internet el rumor de que Avril Lavigne está muerta y quien se hace pasar hoy en día por ella es su doble.

Esta teoría comenzó tras la muerte de su abuelo en 2003, donde la cantante estaba comprensiblemente angustiada por la situación, por lo que ante la dolorosa pérdida habría decidido suicidarse.

Es ahí donde entra su "gemela", ya que en el momento en el que supuestamente terminó con su vida, la canadiense era toda una superestrella. Pero en medio de su éxito se habría sentido fuera de lugar, por lo que había buscado a alguien idéntica que pudiera hacerse pasar por ella frente a sus seguidores y paparazzis. Ahí habría dado con una joven llamada Melissa Vandella.

Tras esto se rumoreó que cuando Avril se suicidió, Vandella tomó su lugar para continuar con su exitosa carrera.

Esta conspiración se originó en Brasil, pero con el tiempo tomó gran popularidad alrededor de todo el mundo. Es más, el año pasado, algunos usuarios de Twitter compararon a ambas mujeres para comprobar que Melissa no es la original, donde la gente cree que las principales pistas se dan en el cmabio de estilo, en la escritura a mano y en los mensajes que tienen las canciones. Además, algunos creen que Vandella busca revelar su identidad en el álbum Under My Skin.

Hasta ahora, la cantante nunca se había referido a los rumores. Sin embargo, esta semana tuvo una entrevista en Kiss 1065, de Australia, donde le consultaron acerca del tema: "¿Te reíste de los rumores que circulaban acerca de que no existes y eres un clon?, a lo que la cantante –o Melissa- respondió: "Sí, algunas personas piensan que no soy la verdadera yo, ¡lo que es tan raro!, no logro entender por qué pensaron eso".