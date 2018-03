Avengers: Infinity War adelanta su fecha de estreno

A través de una entretenida dinámica por redes sociales con Robert Downey Jr., Marvel Studios informó el adelanto del estreno de Avengers: Infinity War, que en un comienzo estaría en los cines desde la primera semana de mayo de 2018.



Por medio de Twitter, la cuenta oficial de la productora señaló que la próxima aventura de los Vengadores tendrá su exhibición mundial el 27 de abril.



La información se dio por medio de una serie de tuits entre Marvel Studios y el actor que encarna a Tony Stark (Iron Man).



Vale decir que, tal como ha ocurrido con otras megaproducciones, la cinta será exhibida en Latinoamérica el 26 de abril.

That’s a FANTASTIC idea! Done.



Avengers: #InfinityWar in theaters everywhere April 27th. pic.twitter.com/n5JhJWpnqc