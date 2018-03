Avello tras ser víctima de asalto: "Los Carabineros me decían que estaban matando un hueón"

Felipe Avello pasó uno de los mayores sustos que ha tenido en su vida durante la noche de este lunes, tras ser asaltado por un grupo de delincuentes mientras transitaba en su camioneta junto a una amiga.

"Veníamos de comer en un restaurante peruano. Faltaban dos cuadras para llegar a mi casa cuando nos asaltaron", comenzó relatando el comediante sobre la noche de terror que vivió.

"Venía manejando contento y tranquilo cuando de repente se puso un auto delante del mío. Vi a cuatro tipos que se bajaron y nos abordaron con pistolas a mí y a la amiga con la que andaba de forma bien violenta. Me pidieron que les abriera los pestillos con hartos gritos y nos encañonaron", agregó.

Avello, además reveló que tras sufrir el asalto y después que los tipos se llevaran la camioneta, caminó con su amiga hasta su casa. "Adentro estaba otro amigo y llamamos desde su celular, porque se llevaron el mío en el robo de la camioneta. Después llegó Carabineros a tomarme declaración y me llevaron a la comisaría y me tiraban la talla, diciendo que estaban matando a un hueón", aseguró.

Finalmente, el comediante sostuvo que "nunca me había pasado algo tan violento y claro que me afectó. Pero por otro lado, agradezco que no nos haya pasado nada más y que el auto lo tenía asegurado", concluyó.