Australiano compartió foto de una extraña araña y fue comparada con una pieza de sushi

Un australiano despertó la curiosidad de los tuiteros al compartir en la red social la foto de una extraña araña, la cual fue comparada con una pieza de sushi.

William Williamson recurrió a un grupo de Facebook para poder identificar al raro arácnido que encontró en algún lugar de su casa, dejando impactados a los usuarios, quienes le aseguraron que nunca habían visto algo así.

Dentro de los comentarios, había una decena de personas que señalaban que la araña parecía una pieza de sushi, de esas que tienen arroz, palta y caviar de salmón.

El Museo Australiano identificó al extraño arácnido y señaló que se trata de un ejemplar de Ordgarius manificus, más conocida como araña magnífica.

