Augusto Schuster calificó canción folclórica de Bolivia con nota 1

Un extraño momento protagonizó el cantante y miembro del jurado de Viña 2018, Augusto Schuster.

Luego de que se presentara el grupo boliviano Los Vidaleros en la competencia, el también actor decidió calificar su presentación con la nota mínima, un 1.

El hecho indignó a muchos twitteros, quienes ya estaban furiosos por el retraso en el show de Illapu.

No supero el 1 q le puso Augusto Schuster a Bolivia. Supongo q al escuchar instrumentos musicales, voces cantando en vivo y la letra de la canción pensó q le faltaba el autotune al q está acostumbrado. Así con los millenials 😑 #festivaldevina #Viña2018

Que onda este wey de Augusto Schuster de ponerle un 1 a Bolivia.. ni que tuviera canciones buenas y exitosas este gallo xd. Antes me gustaba, pero se le subieron los humos y NEXT !

Yo creo que se equivocó. Sería muy poco inteligente poner esa nota si mas encima se ve. Por eso te decía qué ya tendrá que dar sus motivos y explicaciones al respecto.

Yo siendo popera full, me encantó Bolivia, y lo dije. Me reí de Schuster pero no lo juzgo.