Auditora anónima reveló abuso sexual que hizo llorar a conductora de popular espacio radial

A diario, cientos de llamados copan las líneas del "Show de la Tencha" en Radioactiva, donde muchos buscan contarle sus penas y alegrías a la popular conductora, que se encarga de juntar parejas, aconsejar y hacer reír.

Pero hace algunos días, un llamado la sorprendió. Mientras se conversaba sobre lo importantes que son los padres en la formación de los hijos, sobre todo cuando ambos se separan, una mujer de 28 años que no quiso dar su nombre, entregó un conmovedor testimonio: sus padres se habían divorciado cuando ella tenía dos años y la madre se encargó de hablarle mal de su padre durante toda su infancia. La misma donde su tío la abusaba sexualmente de manera sistemática.

Pablo Stange, director de Radioactiva, reveló que, tras las declaraciones "no fue posible hacerle seguimiento a la llamada, ya que la niña no quiso dar el nombre y a nosotros no nos corresponde como medio transgredir esa confianza".

Y añadió que "hoy es muy importante como medio de comunicación estar pendientes de lo que pasa en la calle. La sociedad está cambiando, las normas están cambiando y la entretención no sólo es pasarlo bien", expresó, comentando además que, tras el contacto, las líneas se llenaron de mensajes de ánimo y opiniones respecto a los abusos sexuales y a las formas de denunciarlos y enfrentarlos.

"Este llamado es una muestra de ello. Nuestros auditores quieren escuchar historias reales, historias que a ellos les hagan pensar", cerró Stange.