Aterciopelados sobre Venezuela Live Aid: 'No era el momento'

Íconos del rock de los 90’s en Colombia y Latinoamérica, Aterciopelados conversó con el Ciudadano ADN en lo que es su nueva visita al país para realizar dos conciertos que tienen agendados.

Representados por sus líderes, Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, los músicos comentaron cómo ha sido su trayectoria y nombraron el repaso que hizo el documental "Símbolo Marciano", que se estrenó el 2018 bajo la dirección de José Luis Rugeles, mismo director del videoclip de "Bolero Falaz".

La pareja recuerda cómo fueron sus primeros años, apuntando a que "en esa época éramos tan ingenuos que ni sueños teníamos (risas). Vivíamos el presente a ver qué hacemos hoy, qué hacemos mañana y las cosas pasaban mágicamente", señaló él.

Los músicos se dieron el espacio de hablar de distintos sucesos, pero principalmente de su natal Colombia. "En los 90’s explotó algo y salieron grupos como nosotros y otras bandas que eran muy buenas", destacó Buitrago. Por otro lado, Echeveri complementó diciendo que en esos años también salieron músicos como Carlos Vives, Juanes y Shakira, pero destacando que hoy en día "la cosa está súper activa en Colombia".

Sobre la política del país, la cantante de la banda, y una de las frontwoman pioneras en Latinoamérica, tiene una postura clara frente al proceso de paz que viven. "Nosotros tocamos hasta en el día del acuerdo de la paz, pero al final todo es como un manejo político por una elite parqueada ahí eternamente, que no quieren soltar nada", sentenció.

Además, tuvieron palabras para el show Venezuela Live Aid que se realizó en Colombia, al que fueron invitados a tocar, pero declinaron la invitación. "Nos invitaron, pero ¿qué hay detrás? Yo aún sigo sin entender. A mí me pareció una ridiculez mayúscula, porque era un momento de mucha tensión como para llegar con música sabiendo que cualquier cosa podía explotar ahí. Fue una cosa que creo que no era el momento", explicó Buitrago.

Respeto a haber ganado un Grammy en el 2018 a "mejor álbum de música alternativa", el conjunto lo tomó con alegría explicando sobre la categoría que "me parece que es chévere porque me da a entender que no es la música clásica que va con el target a que todo el mundo le guste. Pues alternativo me suena a que es distinta a esa, por lo tanto yo me adhiero", declaró ella.

Aterciopelados se presenta el 15 de marzo en el Club Chocolate, con entradas disponibles a través del sistema Ticketplus, y en el Biobío, en el Festival REC (Rock en Conce), de forma gratuita.