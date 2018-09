Atentos usuarios: Sale a la luz la nueva estafa de Whatsapp

Una nueva estafa fue denunciada por los usuarios a nivel mundial de Whatsapp, quienes alertaron del fraude por las diversas redes sociales, como Facebook y Twitter.

Su nombre "Olivia", un desconocido usuario de la aplicación que difunde pornografía y envía un link donde aparentemente aprecen fotos de ella desnuda, en la cual muchos tya gan caído.

Según informa Naked Security, la estafa se inicia cuando llega un mensaje a la aplicación y de un número extraño que se presenta como Olivia. La mujer asegura ser la “amiga de un amigo” y trata de establecer un diálogo para que la persona caiga en el juego y vea sus fotografías, generalmente en hombres.

Se presume que esta broma comenzó en Reino Unido, ya que la Policía de Halton (Inglaterra) fue la primera en revelar la situación y los peligros del link. "Si tu hijo usa la App, habla con él y revisa sus mensajes", publicaron los oficiales en su cuenta de Twitter hace algunas semanas.

I have been made aware of worrying WhatsApp messages being sent from a number registered overseas. The sender pretends to be a friend with a new number but then sends a pornographic picture. If your kids use the App please have a chat with them & check their messages #HereForYou pic.twitter.com/g4uxAqSg8A