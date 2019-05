'At the heart of gold': El documental que reconstruye los abusos sexuales del deporte en EEUU

Se aprovechó de su rol de médico responsable de la salud de algunas de las mejores gimnastas de la historia. Él introducía los dedos en sus vaginas, siendo algunas de ellas aún niñas y la mayoría menores de edad. Su pretexto era mejorar las dolencias y lo hizo abusando de más de 300 deportistas estadounidenses. Lo reiteró durante décadas. Se trata de Larry Nassar, que sus víctimas identifican como "el monstruo".

El documental "At the heart of gold: Inside the USA gymnastics scandal" de HBO anuncia que "quizás sea el capítulo más oscuro de la historia olímpica de Estados Unidos". La cinta no sólo trata el caso que llevó a Nassar a prisión de por vida, con decenas de víctimas dirigiéndose directamente al abusador, sino que ingresa al mundo de la gimnasia artística, exigente desde los cinco o seis años, con entorno cerrado y jerárquico.

El documental entrega los testimonios de hasta 15 víctimas: la gran mayoría antiguas gimnastas; entrenadores como Aimee Boorman, la mujer que fabricó a Simone Biles, campeona olímpica, la mayor estrella del deporte y también víctima; directivos de la federación; padres y expertos, como una abogada especializada en abusos infantiles y periodistas que cubrieron por años la gimnasia estadounidense y no advirtieron el horror.

"Si estabas lesionada, no te quejabas. Esa era la mentalidad", recuerda la olímpica Dominique Moceanu. Expone El País que algunas gimnastas sufrieron abusos más de 800 veces. Pero concretarlos Nassar contó con un entorno tóxico, cerrado y abusivo. "Ni teléfono ni Internet. Las controlaban. Les prohibían hablar con su entrenador y sus padres", dice un expresidente de la federación. Hubo padres que defendieron al pederasta y entrenadores que presionaron a las chicas para que no denunciaran.