Asia Argento negó acusación de abuso sexual contra un menor de edad

La actriz y directora italiana Asia Argento negó abusado del actor Jimmy Bennett, quien la acusó de obligarlo a tener sexo en un hotel de California, cuando tenía 17 años.

"Niego y rechazo todo el contenido del artículo de The New York Times. Estoy muy impactada y dolida de leer esta información que es absolutamente falsa. Nunca he tenido ninguna relación sexual con Bennett", dijo en un comunicado publicado en Twitter por el periodista Yashar Ali y reproducido por diversos medios.

Argento y Bennett se conocen desde que él tenía ocho años porque trabajaron juntos en una película en 2004. Desde entonces han mantenido amistad. Según la información del Times, que cita documentos enviados al diario de forma anónima, el actor la consideraba una madre. En noviembre del año pasado, un mes después de que la actriz denunciara públicamente a Harvey Weinstein, un abogado envió en nombre de Bennett una carta a la abogada de Argento en la que anunciaba su intención de demandarla por abuso sexual.

I just received this statement from @AsiaArgento in response to the NYT story published late Sunday evening. pic.twitter.com/jAOo7TAULX — Yashar Ali 🐘 (@yashar) August 21, 2018

Según los hechos relatados en ese documento, Argento abusó de Bennett en una habitación de hotel en Marina del Rey, en la costa de Los Ángeles, el 9 de mayo de 2013 por la mañana, cuando quedaron para hablar de futuros proyectos. Ella tenía 37 años y él, 17. La edad de consentimiento sexual en California es 18 años. La oficina del sheriff de Los Ángeles dijo que está estudiando los hechos, aunque no se ha abierto una investigación.

Según Bennett, aquel supuesto encuentro sexual le dejó confundido y atormentado. A finales de 2017, explicaba el declive de su carrera por las consecuencias psicológicas de aquel episodio, que le había vuelto a la memoria al ver en los medios a Argento acusando a otros. Bennett borró todo rastro de aquel encuentro en las redes sociales. Argento, no.

Bennett reclamaba a Argento 3,5 millones de dólares. En otro documento, una carta de la abogada de Argento a la actriz, parece confirmar el pago de 380.000 dólares para zanjar la cuestión, una cantidad a la que se refiere como "ayuda" para el acusador, que estaba en dificultades económicas.

En la respuesta de Argento, esta explica que, a consecuencia de su exposición pública por el caso Weinstein, "Bennett, quien para entonces estaba padeciendo severos problemas económicos y que ya había denunciado previamente a su familia pidiendo una indemnización de millones, de forma inesperada me hizo una petición de dinero desorbitante".

Argento lo atribuye a que su novio de entonces, el chef televisivo Anthony Bourdain, "era un hombre que aparentaba tener mucha riqueza y tenía una reputación propia que proteger como figura pública”. Según esta versión, Bennett intentó chantajear a ambos. Bourdain, que nunca ocultó sus problemas mentales, se suicidó el pasado 8 de junio.

Bourdain y Argento

La hija de Darío Argento continúa su explicación diciendo que Bourdain "quería mantener este asunto en privado", preocupado por el impacto que el relato de Bennett podía tener en la reputación de ambos. "Decidimos tratar con benevolencia la petición de ayuda de Bennett y dársela. Anthony se ocupó personalmente de ayudar a Bennett económicamente, a condición de que no sufriéramos más intrusiones en nuestra vida".

"Esto es, por tanto, el enésimo capítulo de una serie de hechos que me provocan mucha tristeza y que constituyen una persecución desde hace tiempo. Por tanto, no tengo otra opción que oponerme a estas acusaciones falsas y en el corto plazo tomaré todas las iniciativas necesarias para protegerme en los ámbitos adecuados", cerró.