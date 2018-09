Asia Argento habla por primera vez de Bourdain: "Él también me engañaba, no suponía un problema"

Asia Argento, en medio de la polémica por la acusación de abuso sexual en su contra, habló por primera vez de la muerte de Anthony Bourdain, quien se suicidó en junio cuando mantenía una relación con la actriz italiana.

La directora descartó que el chef se quitara la vida como consecuencia de una infidelidad suya.

"La gente dice que yo asesiné a Bourdain. Que yo le maté. Entiendo que el mundo necesita encontrar una razón. A mí también me gustaría encontrar una razón. No la tengo. Quizá encontraría algún alivio pensando que pasó algo", dijo Argento en conversación con Daily Mail.

Pocos antes de la muerte de Bourdain, la realizadora europea fue fotografiada de la mano con otro hombre.

Argento aseguró que mantenían "una relación adulta", y que sí, que ella lo engañaba, pero que era algo mutuo. "Él también me engañaba a mí. Para nosotros no suponía un problema", dijo.

"Él llegaba a los corazones de mucha gente, llegaba a sus vidas. Así que entiendo que quieran verme como una persona negativa, como a quien le destrozó", agregó.

"Anthony era un hombre muy inteligente, de los más inteligentes que he conocido. Sabio, profundo. ¿De veras la gente cree que se mató por algo así? Él también me engañaba. No era un problema. Viajaba 265 días al año y éramos enormemente felices el uno en compañía del otro. Anthony tenía 62 años y yo 42. Teníamos vidas, habíamos estado casados, teníamos hijos. No me imagino a Anthony como alguien que cometería un gesto de tal magnitud por una cosa así", cerro.