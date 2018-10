Asia Argento cambia su versión y asegura que Jimmy Bennett fue quien la agredió sexualmente

Hace un tiempo, el movimiento #MeToo sufrió un crudo golpe cuando una de sus representantes, la actriz Asia Argento, fue acusada de abuso sexual.

Quien la denunció fue Jimmy Bennett, un joven actor que asegura que la mujer lo habría obligado a tener relaciones sexuales cuando él tenía 17 años, y desde ese entonces ella se había dedicado a negarlo todo, pero dando luces de que lo dicho por Bennet podría ser real.

Sin embargo, este fin de semana Asia asistió a un programa italiano donde cambió su visión por completo, ya que contó que fue él quien le solicitó ayuda para una audición.

En ese momento, Argento señaló que Bennett "empezó a besarme y tocarme, pero no como una madre y su hijo, como lo veía yo, sino como un chico con las hormonas desatadas y eso me dejó paralizada. Me dijo que era una fantasía que tenía desde los 12 años. Para él, yo era un trofeo de caza", afirmando que no lo había acusado primero porque "le daba pena".

"No me lo esperaba, literalmente me saltó encima, me desnudó, me puso de costado en la cama, se subió encima de mí, hizo lo que tenía que hacer, sexo completo, sin siquiera usar condón, tuvo un orgasmo, yo estaba fría, inmóvil", señaló.

"Cuando esta cosa de dos minutos terminó, se detuvo a mi lado y le dije: Jimmy, ¿qué hiciste? Nunca pensé en ti así ¿De dónde sacaste esto? Y él me dijo 'he estado pensando en ti en estos términos, eres mi deseo sexual desde que tenía doce años' y sacó un 'selfie'", explicó la actriz

Todo se hizo conocido este año cuando Jimmy pidió plata a Asia para mantener su silencio, dinero que pagó Anthony Bourdain, chef internacional y novio de Argento que falleció hace algunos meses atrás.