Así reaccionó el reparto original de los 'Cazafantasmas' a la nueva entrega

Esta semana se lanzó el teaser de la nueva película de los Cazafantasmas, que estará dirigida por Jason Reitman, y que ha llenado de nostalgia a los fanáticos de la cinta original de 1984.

La primera entrega estuvo protagonizada por Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis y Ernie Hudson, quienes interpretaron a Peter Venkman, Raymon Stantz, Egons Spengler y Winston Zeddmore, respectivamente.

Es más, ellos mismos reaccionaron a la noticia y mostraron su entusiasmo a través de redes sociales, lanzándole un mensaje al director de la tercera entrega.

Aykord bromeó con su regreso a la película, respondiéndole a Reitman que "si necesitas una puesta a punto, ya sabes a quién llamar #GB20".

Esto aumenta la emoción de los fanáticos, quienes aún no saben si la nueva cinta contará con la participación de dichos actores.

If you need a tune-up, you know who to call #GB20 https://t.co/qh0byw7MYA https://t.co/cxEwPTwehw