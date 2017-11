El próximo 16 de noviembre, el Pro Evolution Soccer tendrá una nueva actualización disponible para todos sus fanáticos.

Una de las sorpresas tiene directa relación con Chile, pues el estadio Nacional será parte del contenido que podrá utilizarse.

La cuenta oficial del juego, competencia directa del FIFA, anunció que también lanzará el Emirates Stadium del Arsenal.

And, yes, the second ground being added in Data Pack 2.0 is @Arsenal's Emirates Stadium. We're looking forward to showing it off to you soon. Until then... #PES2018 pic.twitter.com/h2mXU39Yf5