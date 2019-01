Así luce Jack Nicholson a sus 81 años

Jack Nicholson se retiró hace casi diez años del cine con su última película, How Do You Know, escrita y dirigida por James L. Brooks.

Desde ahí poco se ha sabido del actor de 81 años. Sin embargo, hace unos días comenzaron a circular una serie de fotografías del protagonista de One Flew Over the Cuckoo's Nest, donde queda en evidencia su gran cambio físico.

Las imágenes fueron tomadas en un juego de Los Lakers, equipo de básquetbol del que Nicholson fanáticos. En ellas, está acompañado junto a su hijo, comiendo chatarra, con una descuidada apariencia que no pasó desapercibida por el público.

