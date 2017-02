Así luce Alicia Vikander como Lara Croft en la nueva película sobre Tomb Raider

El reboot de Tomb Raider, que contará con actores como Walton Goggins, Daniel Wu y estará protagonizado por Alicia Vikander, continúa en su fase de producción, de cara a su estreno que será el 16 de marzo de 2018.



Unas imágenes compartida por una fuente de fans de la actriz, dio cuenta de cómo luce Lara Croft en esta flamante obra.



Para quienes no sepan todos los detalles en torno a esta cinta, vale decir que estará basada en el juego lanzado en 2013 y que fue creado por Crystal Dynamics.



La película es dirigida por Roar Uthaug, en la cual se busca hacer una Lara Croft “como un ser humano real, es algo que realmente queremos transportar a la gran pantalla. Pienso que queremos que la gente se relacione con Lara como un personaje”.

📷 First look at Alicia Vikander as Lara Croft in the upcoming Tomb Raider!!! #AliciaVikander pic.twitter.com/VZVAZ5lo7P