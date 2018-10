Así fue la visita de Noell Gallagher en Concepción

Este martes 30 de octubre Noel Gallagher se presentó en el Gimnasio Municipal de Concepción, donde los asistentes corearon a todo pulmón los grandes éxitos de Oasis.

El inglés debutó en la ciudad penquista con banda actual, The High Flying Birds, que tiene a dos exmiembros de la icónica banda que formó con su hermano Liam, el guitarrista Gem Archer y el baterista Chris Sharrock, además de Mike Rowe y Russeu Pritchard.

El grupo tocó éxitos como Wonderwall, Whatever, Supersonic, y también hicieron un cover de All you Need is Love de The Beatles.

También aprovechó la oportunidad para realizar un duro descargo contra Alexis Sánchez, diciéndole a los asistentes al show: "Explíquenme algo. ¿Por qué Alexis Sánchez se fue a Manchester United? Pudo ser mi amigo, pero se lo farreó por un puto turro de dinero", dijo ante la reacción de los fans.

Además, en los días previos al concierto, Noel Gallagher fue visto por las calles de Concepción, donde se sacó fotos con sus fans y disfrutó del partido del equipo de sus amores, Manchester City, en un Irish Bar.