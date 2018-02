Así fue la renovada versión de "Lejos del Amor" para la obertura de Viña 2018

En la edición 2018 del Festival de Viña del Mar, la obertura tuvo como tema central la inmigración y la construcción de un nuevo Chile, por lo que varios de los artistas que estarán presentes en el certamen interpretaron "Lejos del Amor" de Illapu.

En esta renovada versión, participaron Zion & Lennox, Carola Soto, Schuster, Gente de Zona, Prince Royce, Ha*Ash y Kanela del grupo Noche de Brujas, además de una pequeña niña que acompañó a la exparticipante del programa "Rojo".

Esta versión fue recibida de manera dispar por los televidentes, quienes no tardaron en mostrar sus reacciones a través de las redes sociales, e incluso compararon la obertura del festival con la "Teletón".

#vina2018 No va a faltar el wn amargado que diga: No me gusto la presentación de viña2018... A mi por lo menos me sorprendió y me gusto😎🎶💪