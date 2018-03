Un emotivo retorno tuvo este lunes el animador Eduardo Fuentes a su programa Ciudadano ADN, tras dos semanas fuera a causa de una cirugía para extirpar un cáncer en su tiroides.

Y su equipo le tenía preparada un regalo. "Me sorprendieron, casi me hacen llorar y eso no me hace bien", dijo en broma.

"Muchas gracias a todos, llevaré con orgullo esto acá", agregó Fuentes, mostrando la zona donde le realizaron la intervención.