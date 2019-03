Así fue el exitoso regreso de Morandé con Compañía

Este viernes se estrenó la nueva temporada de Morandé con Compañía, programa que ya lleva 19 años en las pantallas de Mega.

Su regreso fue todo un éxito, ya que según datos preliminares, el espacio humorístico promedió 13,6 puntos entre las 22:17 y las 00:30 de la noche, frente a 11,3 de CHV; 9,7 de Canal 13 y 5,3 de TVN en el mismo horario. Además el ht #ElMuro2019 fue el cuarto TT nacional en Twitter.

La nueva temporada comenzó con una parodia de "Don't Stop Me Now" de Queen, con Kike Morandé caracterizado como Freddie Mercury, Miguelito como Brian May, Rodrigo Sepúlveda como Roger Taylor y Rodrigo Muñoz como John Deacon.

Además, MCC contó con la participación especial de Rafael Araneda, quien fue parte de una sección que realizó una parodia del Festival de Viña.