Así fue el esperado encuentro entre Jean-Philippe Cretton y Keanu Reeves

Hace algún tiempo, Jean-Philippe Cretton recibió una exclusiva invitación desde Estados Unidos para realizarle una entrevista a Keanu Reeves, uno de los actores más queridos de Hollywood. Si bien en un principió le costó asumir esta responsabilidad, finalmente pudo conversar con el protagonista de Matrix.

El motivo principal de esta entrevista era por la promoción de la reciente película de Reeves, John Wick 3: Parabellum. En conversación con LUN, el conductor de Chilevisión señaló que "pensé que no era muy factible por mis tiempos en el canal, pero después pensé '¿y qué pasa si se lo comunico al canal?' Entonces hablé con Alexis (Zamora, productor ejecutivo de CHV), le conté y me dijo obvio, gestionémoslo desde ya".

Todo bien hasta ahí. Sin embargo, Cretton no sabía que tendría la misión de entrevistar a otras estrellas internacionales que participan en la película, por lo que "estaba bastante nervioso, no recuerdo otro momento en mi carrera donde haya estado tan nervioso (…) Lo que me pone nervioso es que yo soy súper exigente conmigo como profesional. Me gusta hacer buenas preguntas. Y ahora hice mi propio cuestionario a cada miembro del elenco".

"Estudié mucho, me preparé mucho, leyendo de la vida de los actores y también intenté perfeccionar mi inglés, porque no soy alguien que lo hable fluido. Entonces estaba nervioso y preocupado porque se puede generar un malentendido", agregó Jean-Philippe.

Sobre su encuentro con Keanu Reeves, Cretton contó que el actor es bastante serio, enigmático y sencillo. Es más, el chileno compartió una fotografía junto al protagonista de Constantine, la cual generó cientos de comentarios en redes sociales.

Además, comentó que "le pregunté por su experiencia en Chile (vino el 2014 a filmar Knock Knock). Me dijo que lo había pasado súper bien y que había conocido algunas viñas, que eso le había llamado mucho la atención".

Asimismo, "le pregunté qué lo hacía enojar y sacar ese John Wick (en la ficción es un exasesino a sueldo) que lleva dentro. Se rió y me dijo que costaba mucho que se enojara a tal punto, pero que sí le molestaba que se metieran con su familia", dijo Cretton.