Así es Tula: Verde azulada, refrescante y con un sabor que recuerda antiguos bebestibles

El esperado lanzamiento de Tula, ¿Qué importa el nombre? no ha dejado a nadie indiferente, ya que después de once años la bebida que marcó un antes y después en los videos virales nacionales, se hizo realidad.

En ADN.cl nos adelantamos y probamos Tula, encontrándonos con un producto perfecto para aquellos que gustan de estas bebidas y para quienes acompañan sus carretes con energéticas, dado que su característico sabor y color verde azulado la hacen la mejor opción para mezclar sus tragos.

Aparte, ¿a quién no le gustaría probar una Pistula, Rontula o una Whistula? Eso sí, si van a mezclar el bebestible con algún licor, que sea uno más bien amargo, con la bebida bien helada y con moderación.





Para que tengan una idea, el sabor de Tula en un principio es bastante dulce, pero a la vez se nota que no es específicamente endulzado con azúcar. De hecho, en sus ingredientes se puede ver que contiene sacarosa y sucralosa, lo que la convierte en una alternativa diferente a lo que ya hay en el mercado, aunque tenga el sello "alto en azúcares".

Además, su sabor no es tan invasivo respecto a otras energéticas, pero se destaca por recordar inmediatamente ese sabor a "jarabe" tan característico y que muchos solían disfrutar cuando eran chicos y estaban enfermos, o a la inolvidable "Kapo sabor Chicle".

Luego de probarla, tenemos la certeza de que "la bebida de todos los chilenos" llegó para quedarse y acompañar a los deportistas, buenos para el carrete y los fanáticos de las energéticas, Pero ¡OJO!, todo en exceso hace mal, incluso la Tula.



Billy Gould, bajista de Faith No More no alcanzó a probar la Tula, pero le encantó el nombre.