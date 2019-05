Así es el 'Cleganebowl' con 'In the End' de Linkin Park de fondo

El penúltimo capítulo de Game of Thrones, que se emitió en todo el mundo el pasado domingo, dejó una sensación bastante agridulce en sus seguidores, pues muchos aún no entienden algunas de las impactantes muertes que dejó dicho episodio.

Una de las muertes más emocionantes y tristes que se vivió en el quinto capítulo de la última temporada de la serie de HBO tuvo que ver con la esperada pelea entre Sandor "El Perro" y Gregor "La Montaña" Clegane, más conocida como el "Clegane Bowl".

Dicha escena, que dejó muertos a ambos hermanos tras lanzarse de la torre, generó cientos de memes a nivel mundial, y ahora un fanático de GoT decidió mezclar la épica batalla con la canción "In The End" de Linkin Park. Sí, la misma que se utiliza para musicalizar peleas entre bichos, animales y animés.