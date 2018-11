Aseguran que ya no habrá Vedetón en la Teletón 2018

Pese a que desde la propia Teletón aún no se manifiestan sobre qué sucederá con la Vedetón 2018, uno de los rostros que será parte del evento solidario confirmó una inesperada noticia.

Se trata de Eduardo Fuentes, que en conversación con Soy Chile esbozó el fin del popular segmento.

"Ya no va la vedetón, no hay vedetón (…) como no podía animarla yo", fue la tajante respuesta del animador.

En esa línea, también añadió que el espacio que habrá ahora tendrá "un aspecto más simbólico que práctico".

Pese a esta ausencia, señaló que igualmente le gustaría conducir otras secciones que se realicen durante la noche en el Teatro Teletón.