Aseguran que Miguel Bosé dejó en Chile su collage del Festival de Viña

Tras su presentación en el Festival Viña del Mar, Miguel Bosé no pudo llevarse su comentado collage como ícono del certamen y lo dejó en Chile debido a sus dimensiones.



El cantante español recibió un cuadro a modo de homenaje por sus 10 presentaciones en la Quinta Vergara, lo que generó una ola de críticas en las redes sociales debido a la estética del premio.



Según La Tercera, el staff del artista no pudo transportar el collage, que pesa alrededor de tres kilos, debido a que se trasladó a otra ciudad del país por motivos personales.



No obstante, los organizadores del festival se comprometieron a enviárselo a su hogar u oficina.