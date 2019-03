Aseguran que George R.R. Martin trabaja en videojuego con los creadores de Dark Souls

Una filtración vincula al creador de Game of Thrones, George R.R. Martin, con un nuevo proyecto de la desarrolladora From Software, autora de videojuegos como Dark Souls, Bloodborne y Sekiro: Shadows Die Twice.

Según revelaron fuentes cercanas al proyecto al canal de Youtube Spawn Wave, este nuevo título será publicado por Bandai Namco y cuenta con Hidetaka Miyazaki como director.

Por su parte, el autor de la saga Canción de Hielo y Fuego está encargado de crear la historia del videojuego y dar forma al mundo abierto donde se desenvuelven los personajes.

El reporte también adelanta que el estilo sería medieval y el universo estará compuesto por reinos de un mundo abierto.