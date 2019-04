Arturo Longton desclasificó pelea con Loreto Aravena en Podemos Hablar: Dejó el set de grabación

Este viernes se emitirá el tercer capítulo de Podemos Hablar, el nuevo programa de Chilevisión que es conducido por Julián Elfenbein, el cual tendrá como invitado a Ximena Rivas, Loreto Aravena, Fran Undurraga, Francisco Vidal, Aldo Schiappacasse y Arturo Longton.

Fue este último quien conversó con Las Últimas Noticias para revelar que había abandonado el set de grabación tras sentirse un poco incómodo con la presencia de las actrices.

En esa línea, el exchico reality comentó que "cuando me invitaron les pregunté (a producción) quiénes más estaban invitados y les dije: ¿es posible que me metan en otro grupo? Yo sabía que con las actrices iba a tener mala onda".

Según relató, la pelea se habría originado cuando Arturo le preguntó a Aldo que "¿por qué cuando comentan los partidos de Chile los periodistas nunca dicen las cosas como son?", pregunta que generó un diálogo amable entre ambos invitados. Sin embargo, Loreto Aravena habría intervenido en la conversación, lo cual generó la molestia de Longton, ya que le dijo que "es súper fácil opinar desde la comodidad de la casa".

Tras el comentario de la actriz, el exchico reality contó que "ahí me tosté y le dije: 'Me estás haciendo el mismo comentario nefasto que me hace la gente en Twitter e Instagram y por eso esta sociedad está cag… Por comentarios como el tuyo, que no tiene sentido con lo que estamos hablando'". Obviamente, Aravena respondió y le dijo: "Ay, por qué tan violento, tan agresivo", molestando aún más a Longton.

"Ahí me calenté, me paré y me fui", agregó el ex La Granja, quien reveló que la mala onda provino por que "creo que mi sinceridad las incomodó (…). Para ellos (los actores y actrices) soy un chico reality, peros yo un tipo sincero, siempre voy de frente (…). Se las dan de intelectuales, de maestros zen y son puros chantas".