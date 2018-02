Arrestan a hombre que amenazó con secuestrar a Lana del Rey

Un hombre fue detenido y acusado de planear el secuestro de la cantante Lana del Rey, en Orlando, Estados Unidos.

Michael Hunt fue arrestado a una cuadra del Orlando's Amway Center, donde la cantante se iba a presentar, bajo los cargos de acoso agravado e intento de secuestro, luego de que posteara videos y mensajes amenazantes con la artista en redes sociales.

La policía consideró estos textos como un riesgo serio y, al momento de la detención, el sujeto portaba entradas para el concierto y un cuchillo.

El medio local Orlando Sentinal informó que Hunt ha estado cinco veces en la cárcel, bajos cargos como robo con allanamiento de morada, hurto, robo con arma de fuego y falsificación.

ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon.



After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. pic.twitter.com/twVrOSxNqF