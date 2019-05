Arnold Schwarzenegger fue atacado en un evento deportivo de Sudáfrica

Arnold Schwarzenegger estaba en medio de una actividad deportiva en Sudáfrica, cuando sufrió una agresión por parte de un desconocido que estaba en el evento.

El actor estaba grabando un video para sus redes sociales, mostrando a una joven que saltaba la cuerda, cuando una persona se arrojó con una "patada voladora" para golpearlo. Segundos después fue detenido por la seguridad del evento.

El intérprete de Terminator declaró que pensó que fue la multitud quienes lo empujaron, pero sólo se dio cuenta de la patada cuando los asistentes le mostraron el video.

No obstante, Arnold pidió no dar más cabida al atacante, para que de esta forma el "no siga llamando la atención". Mientras, pidió que dieran más énfasis en los deportistas que están mostrando sus habilidades en el Arnold Classic Africa Festival en Johannesburgo.