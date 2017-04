Arjona continúa pelea con conductor de CNN que dejó plantado en entrevista

Ricardo Arjona se paró indignado de una entrevista en CNN en español con Camilo Egaña, después de que el artista notara que el rechazo que genera en gran parte del público era el hilo conductor de la entrevista con la que iba a promocionar su último disco Circo Soledad y que puedes ver en video más arriba.

"¿Tú recopilaste más cosas de lo mal que hablaron de mí en vez de escuchar mis discos? Eso me parece un pecado y te baja un poquito de las nubes donde estabas. Yo pensé que eras un comunicador bien intencionado", disparó Arjona.

De todas formas, tuvo enérgicas palabras para quienes no lo aprecian "¿Te vas a ocupar de odiar a alguien? Eres un idiota. No se sigue a idiotas. Un tipo que le da tiempo a cosas que no le gustan, es un idiota", declaró.

Luego de una pausa comercial, el cantante no quiso seguir la conversación. "Ricardo se ha retirado. Se ha molestado por las preguntas que le hice. Quiero dejar en claro que no era mi intención molestarle. Mi interés por conocer por qué tanta gente lo critica era genuino", declaró Egaña en la emisión de la entrevista.

Al rato, Arjona respondió a través de su cuenta de Twitter, haciendo un juego con el apellido del conductor.