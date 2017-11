Ariel Puchetta vuelve a Ráfaga luego de 15 años

Una noticia que pondrá felices a los fans de la cumbia y la música tropical se ha revelado en las últimas horas, puesto que Ariel Puchetta, el primer vocalista de la banda Ráfaga, volverá a la agrupación tras 15 años de ausencia.



Recordemos que Rodrigo Tapari dejó a los artistas, tras conseguir el hit "Una cerveza", que sonó en las radios locales durante el último tiempo.



A través de Instagram, Puchetta informó que "¡Un día me fui de esta hermosa banda, pero en realidad nunca me aparté ni me apartaron de ella! ¡Hoy después de tantos años vuelvo con más fuerza que nunca!".



Se espera que Ráfaga presente un nuevo trabajo musical durante marzo de 2018.

