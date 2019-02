Ariel Levy sobre su participación en nuevo reality: 'Espero que no me traten de insoportable'

La semana pasada se confirmó que Ariel Levy es uno de los participantes que integrarán Resistiré, el nuevo reality que prepara Mega y MTV.

Según consignó La Cuarta, dentro de unos días el actor deberá realizar una dura prueba en la cordillera de los Andes junto a otras 23 personas.

Respecto a esto, el luchador aseguró que el nuevo encierro "me parece un formato bueno, es un desafío entretenido. La parte económica se ve bien y hasta donde entiendo el premio dependerá de resistirse a ciertas cosas", contó.

Levy está feliz con la exposición que tendrá Resistiré en MTV, ya que se estrena en marzo, justo cuando se lanza una de sus películas en México, asegurando que esto "quizá me ayude a afianzar lo que tengo iniciado en México y lo que la gente en Chile me conozca".

Al ser consultado sobre el encierro, Ariel manifiesta que "es interesante estar aislado, es un par de meses, después seguiré haciendo lo que hacía antes, incluso pudiendo haber abierto nuevas oportunidades.

Sobre las tentaciones, comentó que "la gente siempre se acuerda que era gordo, obviamente ese cambio significó resistirse a muchas tentaciones culinarias y perseverar en los entrenamientos".

"Me estoy mentalizando en el hambre, es algo que me afecta el ánimo, para sobrevivir y estar en buena me puede afectar mucho", agregó.

Levy también indicó que el formato fue clave para aceptar su participación en el reality, ya que "si hubiera sido entrar a cahuinear y jotear solamente, que probablemente igual pase, pero si el foco hubiese sido ese, no hubiese querido", aseguró.

Además, manifestó que estando encerrado "uno no puede sostener un personaje 24 horas al día, claramente habrán cosas al día que no se ven, probablemente uno sea más cuidadoso, pero con hambre o sueño… Espero que no me traten de insoportable".