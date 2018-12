Ariel Levy sobre Nicolás López: 'Si él es culpable deberá atenerse a una pena'

Ariel Levy conversó con Mucho Gusto sobre la situación que vive actualmente Nicolás Días, el director de cine que está acusado de acoso y abuso sexual.

El actor, que ha trabajado en películas de López, con quién mantiene una amistad, explicó que guardó silencio sobre la situación porque "sentí que mucha gente esperó que yo saliera a 'matar' a López, y eso no lo iba a hacer públicamente porque yo no entiendo la amistad desde ese lugar".

En esa línea, contó que ha hablado últimamente con el cineasta donde, según él "le he dicho lo que pienso y no solo cuando salió el tema, sino antes. Yo no me hago cargo de nada de lo que pueden decir sobre lo que yo hice o no hice. Es un tema doloroso, como le dolería a cualquiera que tiene un amigo o un pariente que estuviera acusado de cosas así. Siento que hoy está en el mejor lugar en el que podría estar, que es la justicia y que pague el que tenga que pagar".

Finalmente, Levy aseguró que "si él es culpable deberá atenerse a una pena".