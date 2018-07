Ariel Levy sobre López: Por no sentirse atractivo se ha pasado de la raya para estar con alguien

Luego de varias semanas desde el destape del caso, uno de los pertenecientes al círculo cercano del director Nicolás López, Ariel Levy, conversó con Zona Latina y dio su parecer con respecto a las denuncias en contra del cineasta, dando una tesis acerca de su comportamiento.



En el diálogo, el actor expresó que "él, por ser una persona que no se siente el más atractivo del mundo, se ha pasado de la raya con su labia para estar con alguien. Obviamente eso no lo justifica, me parece bien por él que se dé cuenta de eso y haga ese mea culpa y que ahora en adelante corrija esas conductas".



Levy manifestó que en los tiempos actuales la sociedad se está reeducando con respecto al acoso, ya que "todos fuimos criados con una cultura machista y que te insta a mirar a la mujer desde un lado mucho más superficial".



Por otro lado, el actor también tuvo palabras sobre Herval Abreu, aseverando que escuchó alguna vez a personas diciendo que "tengo que ensayar en el departamento de él. Ahora no porque se sepa, encuentro que esté bien, pero sí hay un montón de cosas que por años han estado normalizadas en televisión y producción".