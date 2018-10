Ariel Levy fue seleccionado para los tryouts de la WWE en Chile

Un paso más hacia la WWE dio Ariel Levy, puesto que fue seleccionado para los tryouts que realizará la compañía en diciembre próximo.



El actual campeón de CNL sostuvo que "llené los formularios con la info que necesitaban", en donde se le consultaba por "experiencia atlética y en el entretenimiento, como luchador. Llené todo eso en inglés y bueno, de ahí en adelante fue cruzar los dedos".



"Me llegó el mail hoy, 25 de octubre y no lo podía creer. Es un sueño. Son solo pruebas, lo sé, no es nada seguro y que estaré luchando en RAW, pero sí el tener la oportunidad de mostrarme en la empresa más importante de lucha libre me parece una meta cumplida", sostuvo.



Finalmente, Levy añadió que "tengo tres años de experiencia luchística y me la iré a jugar con todo. Lo que consiste básicamente es que te hagan bolsa físicamente".